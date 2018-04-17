Zeytin ihracatı yüzde 14 artı

İZMİR, (DHA)- ZEYTİNYAĞININ ihracat rekorları kırdığı 2017-18 sezonunda, zeytin ihracatı da arttı. Sofralık zeytin ihracatı yüzde 14’lük artış yakaladı ve 71 milyon 53 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2016-17 sezonunun ilk yarısındaki sofralık zeytin ihracatı 62 milyon 225 bin dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, sofralık zeytin ihracatında sezonların ilk yarıları dikkate alındığında 2017-18 sezonunda gerçekleştirilen 71 milyon 53 bin dolarlık zeytin ihracatı son 4 sezonun en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 2014-15 sezonunun ilk yarısında 68 milyon 482 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç etmişti, 2015-16 sezonunun aynı döneminde ise 66 milyon 605 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. 2016-17 sezonunun ilk yarısında sofralık zeytin ihracatı 62 milyon 225 bin dolara gerilemişti. 1 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017-18 sezonunda Türkiye, 58 milyon 322 bin dolarlık siyah zeytin ihraç ederken, yeşil zeytin ihracatı 12 milyon 730 bin dolar oldu.

ZEYTİN ÜRETİMİNDE HEDEF DÜNYA LİDERLİĞİ

Türkiye’nin zeytin ağacı varlığını 2002 yılı sonrasında yaptığı dikimlerle 90 milyondan 180 milyona çıkardığını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye’nin 450 bin ton seviyesinde olan sofralık zeytin rekoltesini, 1 milyon 200 bin tona çıkarma ve dünya lideri olma hedefi olduğunu belirtti. 2017-18 sezonunda Türkiye’deki hammadde fiyatlarının Mısır ve Yunanistan gibi rakip ülkelerle rekabet edilebilir düzeyde olduğu için sofralık zeytin ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Er, \"Romanya uzun yıllar Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatında lider pazardı. Hammadde fiyatlarındaki yükseklik ve tüketici tercihlerinin iri taneli zeytine kayması nedeniyle Romanya pazarında son yıllarda kan kaybediyorduk. Bu yıl hammadde fiyatlarında rekabet gücü kazanmamız sayesinde Romanya’ya sofralık zeytin ihracatımız yüzde 56’lık arttı ve 8 milyon 194 bin dolara ulaştık. Aynı şekilde Bulgaristan’a ihracatta yüzde 49’luk artış yakalayarak 2 milyon 883 bin dolarlık ihracat yaptık. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız yüzde 28’lik artışla 38 milyon 655 bin dolara yükseldi\" dedi.



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