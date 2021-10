Zeytin'i öldüren kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı

İstanbul Ataşehir'de kargo firmasına ait kamyonet, iş yerinin önünde uyuyan 'Zeytin' isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

Olay, geçen perşembe Ataşehir'de meydana geldi. Lojistik firmasının beslediği 'Zeytin' isimli sokak köpeği iş yerinin önünde yatarken, park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği kamyonet, köpeğin üzerinden geçti. Sürücü ise bir süre sonra aracın kapısını açarak arkaya bakıp, yoluna devam etti. Köpeklerin 'Zeytin'i yol kenarına doğru çekmeleri güvenlik kameralarına yansırken, sesleri duyan iş yeri sahipleri ve çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay gününü anlatan iş yeri çalışanı Ferhan Avcılar, "Kargo şirketi tarafından bir araç, olay yerine yaklaştı ve köpeği görmesine rağmen üzerinden acımasızca geçti. Köpeğin o an can çekişmesine, ölümüne sebep oldu. Biz ne olduğunu şaşırarak camdan baktık. Köpeğin diğer arkadaşları, üzerinden geçilen köpeği çekerek oradan uzaklaştırmak istedi. Biz ne olduğunu anlamadık başta. Can çekişiyordu hayvan. Biz arkadaşları onu öldürüyor zannettik. 'Zeytin' buranın maskotu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimizdi. Her sabah su verirdik, yemek verirdik. Herkesin dilindeydi" dedi.

Avcılar, "Ben belediyeyi arayıp ve aciliyetini söylediğimde bana 'Hemen yollayacağız, herhangi bir problem yaşanmayacak' dediler. Olayın o kadar ciddi olduğunu söylememe rağmen yaklaşık 2,5 saat sonra bana bir araç gönderdiler. En sonunda geldiler, köpeği aldılar. Sonrasında haber geldi. 'Zeytin'i kaybettik. Hayvan sevmeyenlere söyleyeceklerim, kendi evladınızı koyun, sonuçta o da bir can. Onun da bir ailesi arkadaşları vardı. İçinize hayvan sevgisini aşılayın" diye konuştu. (DHA)