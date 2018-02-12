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Zeytin hırsızlığına 5 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir bahçeden 2 ton zeytin çaldıkları iddiasıyla 4, hırsızlık için araç temin ettiği iddiasıyla ise 1 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

12 Şubat 2018 18:39

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir bahçeden 2 ton zeytin çaldıkları iddiasıyla 4, hırsızlık için araç temin ettiği iddiasıyla ise 1 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Dalama Mahallesi\'nde yaşayan Erol Çatıkkaş\'a ait bahçeden dün zeytin hırsızlığı yapıldığını öğrenince harekete geçti. Bahçeye gelindiğinde 2 ton zeytinin araca yüklendiğini gören jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelileri İ.Y., C.K., Ş.K. ve K.K.\'yi yakaladı. Aracın M.A. adına kayıtlı olduğu, plakasının ise bilerek farklı bir plakayla değiştirildiği belirtendi. M.A. da gözaltına alındı. 5 zanlı, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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