Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından dolar ve Euro'da son durum ne?

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı’na başlaması sonrası, 3.84 seviyesini aşan dolar/TL kuru, yükselişini tersine çevirerek 3.80 seviyesinin altına indi. Euro/TL kuru da tarihi rekorun üzerine 4.62 seviyesine geriledi.

Afrin’deki operasyon, hafta başlangıcında dolar/TL kurunu yukarı yönlü hareket ettirirken, 3.85 seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra gerilerken, 3.80 seviyesinin altını gördü. Euro kuru ise 4.7262 seviyesinde tarihi rekor kırdıktan sonra 4.62 seviyelerine gevşedi.

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Cuma günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.80 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Asya piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 3.8288 seviyesinde hareket etti. Dolar/TL ilerleyen saatlerde uluslararası piyasalarda en yüksek 3.8509 seviyesini görerek son 1 ayın zirvesine ulaştıktan sonra 3.81 seviyesinde dengelendi. Dolar saat 10.04 itibarıyla 3.8180 TL seviyesinde hareket etti.

Euro/TL uluslararası piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 4.70 seviyesinde hareket etti. Sonrasında yükselişini sürdürerek 4.7262 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. TSİ 18:46 itibariyle BloombergHT’deki kurlar şöyle: