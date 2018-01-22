T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından dolar ve Euro'da son durum ne?

Piyasaların açılmasıyla birlikte 3.85'in üzerine yükselen dolar 3.80'in altına indi; tarihi rekor kıran euro kuru 4.62'ye geriledi

22 Ocak 2018 21:37

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı’na başlaması sonrası, 3.84 seviyesini aşan dolar/TL kuru, yükselişini tersine çevirerek 3.80 seviyesinin altına indi. Euro/TL kuru da tarihi rekorun üzerine 4.62 seviyesine geriledi. 

Afrin’deki operasyon, hafta başlangıcında dolar/TL kurunu yukarı yönlü hareket ettirirken, 3.85 seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra gerilerken, 3.80 seviyesinin altını gördü. Euro kuru ise 4.7262 seviyesinde tarihi rekor kırdıktan sonra 4.62 seviyelerine gevşedi. 

TIKLAYIN - 'Zeytin Dalı' harekâtı, piyasaları da etkiledi; Euro rekor kırdı, dolar yükseliyor

Cuma günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.80 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Asya piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 3.8288 seviyesinde hareket etti. Dolar/TL ilerleyen saatlerde uluslararası piyasalarda en yüksek 3.8509 seviyesini görerek son 1 ayın zirvesine ulaştıktan sonra 3.81 seviyesinde dengelendi. Dolar saat 10.04 itibarıyla 3.8180 TL seviyesinde hareket etti.

Euro/TL uluslararası piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 4.70 seviyesinde hareket etti. Sonrasında yükselişini sürdürerek 4.7262 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. TSİ 18:46 itibariyle BloombergHT’deki kurlar şöyle: 

  • USD/TRY 3.7769 (- %0.78)
  • EUR/TRY 4.6296 (- %0.53)

ETİKETLER

zeytin dalı harekatıdolareurokur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24