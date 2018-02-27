'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün; 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi (2)

İHH\'DAN SİVİLLERE İNSANİ YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Mersava köyündeki ailelere insani yardımda bulundu. Şeran beldesine bağlı Mersava köyüne giden İHH ekipleri, ulaştıkları Suriyeliler\'e, içerisinde ekmek, su, konserve, temizlik malzemeleri ile çocuk maması ve bezleri bulunan kolilerden verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinatörlüğü görevlisi Yakup Alaca, \"Kurtarılan köyde birçok sivilin olduğunu öğrendik. Birkaç gündür ekmek ve gıda sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. Biz de bu doğrultuda ekiplerimizle beraber sivillere gıda ve acil yardım desteğinde bulunduk\" dedi.



FOTOĞRAFLI