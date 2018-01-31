Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Ali Gümüş'ün dayısından tepki: Burada siyaset olur mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün dayısı Mehmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li milletvekillerini hedef alan “Ulan siz sıcak yatağınızda yatıyorken ÖSO’lar benim Mehmetimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar” sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, “Yeğenim CHP’liydi. Sadece kendisi değil sülalesi CHP’li. Birileri yatıyor, birileri savaşıyor demenin bir anlamı yok. Ortada bir şehit var. Askerde her siyasi düşünceden insan var. Burada siyaset olur mu?” dedi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Ali Gümüş (27) geçen pazar günü cenazesinin toprağa verildiği saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSO’yu eleştiren CHP’li milletvekillerine yönelik, “Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmetimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar” ifadesini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkenin Cumhurbaşkanı ‘Ulan siz CHP’liler sıcak yatağınızda uyurken’ dediği saatlerde CHP eski yöneticimiz Uzman Çavuş Ali Gümüş Afrin’de şehit düştü. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun” diye yazdı.

Gazetemize konuşan şehit Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün dayısı Mehmet Yıldız, “Yeğenim CHP’liydi. CHP’de aktif olduğu zamanlarda CHP Genel Merkezi’ne gitti. Genel merkezin önünde çekilmiş fotoğrafları var, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları var. Bu fotoğrafları kendisi sosyal medyadan paylaşmıştı zaten. Ne yapalım, o fotoğrafları silelim mi?” dedi.

Afyon’da 2 yıllık muhasebe bölümü okuyan şehit Ali Gümüş’ün, askerden döndükten sonra bir süre kendi işyerinde çalıştığını ve CHP Mut İlçe Başkanlığı’nda görev yaptığını anlatan Yıldız, “Yeğenim CHP’liydi. Sadece kendisi değil sülalesi CHP’li. Birileri yatıyor, birileri savaşıyor demenin bir anlamı yok. Ortada bir şehit var. Askerde her siyasi düşünceden insan var. Burada siyaset olur mu? Yeğenim şehit oldu cenazesine 10 bin insan geldi, o 10 bin insanın hepsi aynı siyasi düşünceden olabilir mi?” ifadesini kullandı.