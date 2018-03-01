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Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli babalarına mektup yazdılar

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de aralarında Afrin bölgesinde devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli 6 asker çocuğunun da bulunduğu, Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencileri, Kayseri 1

01 Mart 2018 17:19

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de aralarında Afrin bölgesinde devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli 6 asker çocuğunun da bulunduğu, Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencileri, Kayseri 1. Komando Tugayı’nı ziyaret ederek, bölgedeki askerlere mektup yolladı.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı, Gesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Murat Büyükbaş, öğretmenler Mustafa Yoldaş, Hamit Temelli ve Ozan Altıparmak, 1. Komando Tugayı\'nı ziyaret etti. Öğrenciler, ziyarette Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere yazdıkları mektupları teslim etti. Mektup yazan 6 öğrencinin babasının harekat kapsamında Afrin\'de görevli olduğu belirtildi.

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