T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere '2.5 ton fındık'

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Altınordu Belediyesi tarafından, Afrin’de Mehmetçiğe gönderilmek üzere başlatılan fındık kampanyasında toplanan fındıklar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılması amacıyla Hatay’ın Hassa Kaymakamlığı’na

15 Şubat 2018 00:30

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Altınordu Belediyesi tarafından, Afrin’de Mehmetçiğe gönderilmek üzere başlatılan fındık kampanyasında toplanan fındıklar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere ulaştırılması amacıyla Hatay’ın Hassa Kaymakamlığı’na gönderildi.
Altınordu Belediyesi tarafından, Afrin’de \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere fındık kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 2.5 ton kavrulmuş fındık Belediye’ye teslim edildi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.
Toplanan fındıklarda 7’den 70’e herkesin el emeği olduğunu belirten Başkan Engin Tekintaş, \"Afrin’de bir mücadele var ve bu mücadele ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesi. Bu mücadele kapsamında Altınordu Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek bir kampanya başlattık. Çok sayıda kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlarımızdan ve derneklerimizden kampanyamıza önemli destekler geldi. Milli ürünümüz olan fındıkla sunmak istediğimiz katkı geniş kitlelere ulaştı. 7’den 70’e herkesin el emekleri ile hazırladıkları kavrulmuş fındıklar belediyemizde toplanarak hazır hale getirildi ve askere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Gönülden yapılan bu katkıya destek veren ve varlığını, kalbini ve hislerini Mehmetçikle paylaşan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.
Altınordu Belediyesi önünde kamyonete yüklenerek Hatay’a doğru yola çıkan fındıkların buradan Afrin’e ulaştırılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHA ORDU Altınordu BelediyesiAfrinde MehmetçiğeDalı HarekatıHatayın Hassa KaymakamlığınaAltınordu BelediyesiAfrindeMehmetçiğeYaklaşıkBelediyeyeAltınordu Belediye Başkanı Engin TekintaşToplananBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24