'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY-KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 57\'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 57\'nci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37\'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.