T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 56'ncı gün; 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi

16 Mart 2018 14:28

2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 56\'ncı gününde Afrin\'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÖY VETEPE KONTROL ALTINDA TSKDalı HarekatıAfrin Yukarı MeskiAşağı Meski

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24