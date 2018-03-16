'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 56'ncı gün; 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 56\'ncı gününde Afrin\'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi.