'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 56'ncı gün; 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi (2)
2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi
16 Mart 2018 14:28
2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 56\'ncı gününde Afrin\'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi.
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