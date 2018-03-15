T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (6)

MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor

15 Mart 2018 21:29

MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda Afrin\'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor. Bazı yerlerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK\'ya bağlı komandolar, ÖSO güçlerinin de desteğiyle bugün Meydanki kasabasını kuşattı. Yaşanan çatışmaların ardından TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, kasabayı ele geçirdi. Meydanki Barajı\'nın yakınındaki stratejik Meydanki kasabası teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden bölgeyi boşalttığı öğrenildi.

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI Türk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı HarekatıBazıTSKMeydankiYaşananMeydanki BarajıSAPMAZSURİYE DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24