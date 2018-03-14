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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY-KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu

14 Mart 2018 12:55

HATAY-KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 54\'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 54\'üncü güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı\'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 51\'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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