'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor

Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ- Murat KİBRİTOĞLU- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Yusuf BAŞTUĞ- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK- Can EROK- İbrahim MAŞE- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI-Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Erhan TEKTEN- Emrah GÜL/KİLİS, HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekatı\', 4\'üncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin\'e ilerleyen TSK birlikleri, terör örgütü mevzilerini \'zırh delici\' toplarla vuruyor. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis\'in sınır bölgeleri, operasyonun 4\'üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin\'e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağı\'nda, teröristlerle dün çıkan çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit oldu. Özalkan\'ın cenazesi, sabah saatlerinde, Gaziantep Havaliman\'ına götürüldü, buradan da memleketi Ankara\'ya gönderildi.

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin Karatepe bölgesinde ise ÖSO kampındaki seyyar jeneratöre dün roket isabet etmesi sonucu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) çalışanı Şahin Elitaş (30), şehit oldu. 2 çocuk babası Elitaş\'ın cenazesi, Kırıkhan\'da toprağa verilecek.

Operasyonun 2\'nci günü 11 roketin düştüğü Reyhanlı\'da ise 4\'üncü gün sakin geçiriyor.

\'ZIRH DELİCİ TOPLAR\' KULLANILIYOR

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini \'zırh delici toplar\' ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan \'M60T\' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış \'zırh delici\' top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO\'ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay\'dan Afrin\'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.

Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesini engellemeye başladı.

MERSİN\'DE 5 GÖZALTI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ise \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden \'terör propagandası\' yaptığı iddia edilen 5 kişi, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı, 19 fişek ve çok sayıda örgütsel yayın ile dijital malzeme ele geçirildi.



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