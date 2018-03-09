'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (6)
KAFERMEZ KÖYÜ DE ÖZGÜRLEŞTİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafermez köyünü de, teröristlerden temizleyip özgürleştirdi
09 Mart 2018 19:27
KAFERMEZ KÖYÜ DE ÖZGÜRLEŞTİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin\'in Kafermez köyünü de, teröristlerden temizleyip özgürleştirdi. TSK ve ÖSO\'yu karşılayan köylüler, tekbirler getirip, sevinç gösterisinde bulundu.
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