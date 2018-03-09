'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (6)

KAFERMEZ KÖYÜ DE ÖZGÜRLEŞTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin\'in Kafermez köyünü de, teröristlerden temizleyip özgürleştirdi. TSK ve ÖSO\'yu karşılayan köylüler, tekbirler getirip, sevinç gösterisinde bulundu.