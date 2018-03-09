'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi (5)

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TSK VE ÖSO'DAN MERYEMEN KÖYÜNE OPERASYON 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'e ilerleyişi devam ediyor

09 Mart 2018 17:19

TSK VE ÖSO\'DAN MERYEMEN KÖYÜNE OPERASYON
\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin\'e ilerleyişi devam ediyor. Birlikler, son olarak Afrin\'in Meryemen köyünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Bölgeden sık sık çatışma sesleri duyulurken, köydeki teröristlere ait hedefler de Türk jetlerinin hava bombardımanıyla vuruldu. Köydeki teröristler, daha önce ÖSO kontrolüne geçen Mezra köyüne de havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, TSK VE ÖSO\'nun Meryemen köyünün teröristlerden arındırılmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

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