Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (5)

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RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA
Afrin'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi
08 Mart 2018 19:57
RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA
Afrin\'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma\'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi. Cezaevi ve köyde kontrol sağlandı.
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