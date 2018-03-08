Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (5)

RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA

Afrin\'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma\'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi. Cezaevi ve köyde kontrol sağlandı.