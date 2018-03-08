T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (4)

CİNDERES'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar ile bombaların bulunduğu hedeflerin

08 Mart 2018 18:43

CİNDERES\'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO\'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar ile bombaların bulunduğu hedeflerin koordinatları, insansız hava araçlarıyla belirlenip, Türk Hava Kuvvetleri\'ne bildirildi. Havalandırılan jetler ile tuzaklarla dolu terör örgütü hedefleri havadan ateş altına alındı. Bombalanan hedefler, imha edilirken, gizlenen bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Reyhanlı\'dan da görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CİNDERES GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU Hatay ReyhanlıTSKCinderesTürk Hava KuvvetleriHavalandırılan jetlerBombalananReyhanlıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24