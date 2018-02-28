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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 40'ıncı gün; 2 bin 184 terörist etkisiz hale getirildi (3)

TTİŞVEREN HEYETİ KİLİS'TE Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası (TTİŞVEREN) Genel Başkanı Kemal Çetin, üyeleriyle birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Kilis'e geldi

28 Şubat 2018 19:12

TTİŞVEREN HEYETİ KİLİS\'TE
Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası (TTİŞVEREN) Genel Başkanı Kemal Çetin, üyeleriyle birlikte \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Kilis\'e geldi. Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan sendika üyeleri, \'Zeytindalı Harekâtı Onurumuzdur\' yazılı pankart ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Burada açıklama yapan sendikanın Genel Başkanı Kemal Çetin, \"Hepimizin yüreği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçik için atıyor. Bu teröristler, zeytin dalını kırarak barış ve güvenliğimizi yok etmek istediler. Bu, Türkiye\'nin yapmış olduğu bir barış hareketidir\" dedi.
Vatandaşların da katıldığı destek yürüyüşü, basın açıklamasıyla sona erdi.

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