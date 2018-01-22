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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (4)

'İNCİRLİK'TE SAVAS UÇAKLARI BEKLİYOR Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana'daki İncirlik Üssü'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı

22 Ocak 2018 16:37

\'İNCİRLİK\'TE SAVAS UÇAKLARI BEKLİYOR
Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana\'daki İncirlik Üssü\'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı.
Hangarlar bölgesinde Türk askerlerinin yoğun hareketliliği dikkat çekerken, Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait F-16 savaş uçaklarının beklediği gözlendi. Türk kargo ve tanker uçaklarının da havalandığı bölgede, ABD\'ye ait kargo ve tanker uçakları da kalkış ve iniş yaptı.

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