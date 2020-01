'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (3)

AKDAĞ, BAYRAK DAĞITTI, ZEYTİN DALI SALLADI

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis\'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip, Türk bayrağı dağıtan Akdağ, dolaştığı cadde üzerindeki zeytin ağacından kopardığı dalı havaya kaldırıp, bir süre salladı.

ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYE\'DE BARIŞIN BİR AN ÖNCE TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, roketlerin düştüğü alanlarda inceleme yaptı. Ev ve iş yerleri hasar görenlere \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Özdağ, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu harekatın bir yansımasını burada görüyoruz. Ne yazık ki Suriye, bir iç savaş coğrafyası oldu ve bir an önce de bu süreçten çıkması lazım. Onun için biz, İYİ Parti olarak Suriye\'de barışın bir an önce tesis edilmesi ve hükümetin de barışın tesis edilmesi için neler yapılması gerekiyorsa bu doğrultuda hızlı adımları Şam\'la atması gerektiği inancındayız. Tabi Afrin\'de, terör çetelerine karşı başlayan mücadelenin Afrin\'de sonlanmayacağı açıktır. Çünkü PKK, sadece Afrin\'de değil; sınırımızın 400 kilometrelik bölümünde uygulanan yanlış politikalar neticesinde hakimiyet kurmuştur. Afrin\'de başlar; ama Afrin\'de bitmez. Bu sürecin devam etmesi gerekiyor.\"

RESULAYN\'DAN CEYLANPINAR\'A TACİZ ATEŞİ

Öte yandan Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG\'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, PKK/YPG\'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.



Şafak SAĞ/REYHANLI (Hatay), CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)



FOTOĞRAFLI