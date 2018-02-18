'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (8)

AKAR: TERÖRİSTLER İLE TERÖRÜ DESTEKLEYENLERİN SONLARI HÜSRAN OLACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, Afrin\'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını söyledi.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' hakkında bilgi aldı. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Akar, tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini Zeytin Dalı Harekatı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini, Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etti.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte; BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan \'Meşru Müdafaa Hakkı\' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Akar, sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini de belirterek, \'Afrin Afrinlilerindir\' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı\'na iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı, başarılar diledi.

Orgeneral Akar hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan silah arkadaşlarına da acil şifalar temennisinde bulundu.

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