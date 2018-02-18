T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)

MÜSAİD'DAN 'BORÇ DEFTERİ SİLME' KAMPANYASI Kilis'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan 'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik 'Borç defteri silme kampanyas

18 Şubat 2018 22:25

MÜSAİD\'DAN \'BORÇ DEFTERİ SİLME\' KAMPANYASI
Kilis\'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan \'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme\' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik \'Borç defteri silme kampanyası\' başlattı. MÜSAİD üyeleri, kentteki esnafı ziyaret edip vatandaşların borcunu ödüyor.
MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Badem, amaçlarının Osmanlı geleneği olan \'Zimem\' kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi. Badem, \"İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suiistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz.\" dedi. Esnaf da uygulama için dernek yetkililerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MÜSAİDDEFTERİ SİLME KAMPANYASI Kilis Müstakil SanayiciDerneği MÜSİADOsmanlıMÜSİAD KilisBaşkanı Harun Reşit BademBadem"İnşallahRabbimSuiistimaleEkipFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24