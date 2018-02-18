T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (6)

105 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi

18 Şubat 2018 21:19

105 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK
Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi\'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için kesilmek üzere Kilis\'e getirdiği 11 küçükbaş hayvanı, askeri yetkililere teslim etti. Yakınlarının, Türk bayrakları ile \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atıp, şehitler için dua ettiği Zeynep Bekereci, \"Allah\'ım askerleri korusun. Allah yardım etsin askerlerimize. 11 kurbanlık getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim\" dedi.
Öte yandan Diriliş Gençlik Derneği de, Mehmetçiğe destek için Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada basın açıklaması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yanlarında getirdikleri baklava ve yiyecekleri askeri yetkililere teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK Kahramanmaraş TürkoğluMahallesiKilisSınır KapısınaKahramanmaraşlıZeynep BekereciDalı HarekatıMehmetçiğeYakınlarının TürkAskerlerimizeDiriliş Gençlik DerneğiBurada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24