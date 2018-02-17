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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (4)

GENELKURMAY: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli'de 1, Zeytin Dalı Harekatı'nda ise 1 olmak üzere 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

17 Şubat 2018 22:15

GENELKURMAY: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI
Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli\'de 1, Zeytin Dalı Harekatı\'nda ise 1 olmak üzere 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"
 

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