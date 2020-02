'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (2)

KİLİS\'E 3 ROKET ATILDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerin ateşlediği 3 roket, Kilis\'te sınır hattındaki arazilere düşüp patladı. Roketlerin isabet ettiği zeytinliklerde yaralanan olmazken, sınırda konuşlu topçu birlikleri, teröristlerin roket attığı bölgeyi ateş altına aldı.

GENELKURMAY HAFTALIK BİLGİLENDİRME YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin\'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 12-16 Şubat tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Erzincan ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen küçük çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 453 muhtelif hafif silah mühimmatı, 1 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 1 havan mühimmatı, 11 antipersonel mayın, 0,5 kg C-4 plastik patlayıcı, 31 muhtelif şarjör, 2 telsiz ve 26 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği açıklandı.

TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

6 EYP\'nin tespit edilerek imhasının gerçekleştirildiği açıklanan bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo olarak kullandığı 38 hedefin imha edildiği ifade edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 bin 364 kişinin yakalandığı kaydedildi. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ise hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde de 25 bin 110 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırıları önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB\'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK\'nın haftalık bilgilendirmesinde, İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

\"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.\"

1595 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başlangıcından itibaren TSK\'ya ait savaş uçakları tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedefin imha edildiği ve en az 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

ÇOCUKLARIN POLİS SEVGİSİ

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çocuklar, görevli özel harekât polislerine büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulunuyor. TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' devam ederken, ilçede görev yapan özel harekât polisleri, çocukların sevgisi gösterisiyle karşılaşıyor. Çocukların kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan memnun olan polisler, onlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Lise son sınıf öğrencisi Nagihan Gürler (18), polis ve askerlerin bölgede yaşayanların güvenliklerini sağladıklarını belirterek, \"Ben lise son sınıf öğrenciyim. Subay olmak istiyorum. Ben vatan sevdalısıyım. Ailemizde amcamın iki oğlu polis, bir kuzenim uzman ve diğer kuzenim ise astsubay. Askerimizi ve polisimizi her gördüğümde subay olma isteğim ve arzum bir kat daha artıyor. Biz polisimizi de askerimizi de çok seviyoruz. Onlar burada canları pahasına bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Allah askerimizi de polisimizi de korusun. Onların her birine çok teşekkür ediyorum\" dedi.



