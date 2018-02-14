'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü (4)

AFRİN KIRSALINDAKİ PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan harekat kapsamında, Afrin kırsalında 50\'nin üzerinde köy, belde ve stratejik nokta terör örgütünden temizlendi. Teröristler, kaybettikleri bölgelerde birçok noktaya ise mayın ve patlayıcı tuzakladı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.



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