'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü

HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ve 26\'ncı gününe giren \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485\'e yükseldi.

TSK\'nın, Suriye\'nin Afrin kentini ve Türkiye\'de sınır güvenliğini tehdit eden PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak\'ta 72 savaş uçağının hava bombardımanı ile \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlattı. 26\'ncı gününe giren harekatta TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan ilerleyişinde 50\'yi aşkın köy, belde ve stratejik noktayı ele geçirerek terör unsurlarından arındırdı.

Bugüne kadar 31 askerin şehit olduğu harekatın son durumuna ilişkin TSK\'dan yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarında 46 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekatın planlandığı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"