'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (5)

TSK: İDLİP\'TE 5\'İNCİ GÖZLEM NOKTASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Genelkurmay Başkanlığı, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib kentindeki Tal Tukan bölgesinde 5\'inci gözlem noktası çalışmalarına başlanıldığı açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 nolu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır.\"