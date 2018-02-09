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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (3)

GENELKURMAY BAŞKANI HAVADAN DENETLEDİ Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı havadan denetlediğini duyurdu

09 Şubat 2018 16:44

GENELKURMAY BAŞKANI HAVADAN DENETLEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın Zeytin Dalı Harekatı\'nı havadan denetlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekatı denetlemiştir\" denildi.
TERÖR HEDEFLERİNE YOĞUN BOMBARDIMAN
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan, Suriye\'nin Afrin kentinin batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarına, tank, obüs ve Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri (ÇNRA) atışlar yapıldı. Dün geceden itibaren başlayan bombardıman, bugün de devam etti.
2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarının, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Afrin\'in batısındaki Eşkan ve Cukali Favkani köylerini PYD/PKK\'lı teröristlerden temizlediği kaydedildi.

İbrahim MAŞE- Murat SOLAK/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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