'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün; 999 terörist öldürüldü (3)

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YARALI ASKERLERİN ELELE TUTUŞMASI PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'ye karşı sürdürülen operasyonlarda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 2 Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin el

07 Şubat 2018 17:22

YARALI ASKERLERİN ELELE TUTUŞMASI PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD\'ye karşı sürdürülen operasyonlarda yaralanan ve Türkiye\'ye getirilen 2 Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin elini tutarak destek vermesi, sosyal medyada hızla yayıldı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:
\"Dün gece Afrin\'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.\"

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