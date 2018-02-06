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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18'inci gün; 970 terörist öldürüldü

Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Hasan DÖNMEZ-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN- Mücahit YOLCU/KİLİS- HATAY-GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li v

06 Şubat 2018 13:23

Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Hasan DÖNMEZ-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN- Mücahit YOLCU/KİLİS- HATAY-GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 18\'inci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970\'e yükseldi.
20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nı  Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüten TSK, unsurlarının Afrin kırsalındaki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu hedeflerini gece boyunca top atışlarıyla vurdu. Hatay ve Kilis sınırından gece karanlığını aydınlatan bombalama birçok hedef imha edildi. Top atışları Kilis ve Hatay\'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinden de duyuldu. Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirdiği bölgelerde bubi tuzaklarına karşı adım adım hareket ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise harekâtta bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970 olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle dendi:    
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 6 Şubat 2018 tarihinde, 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur.\"
İDLİB\'DE 1 ASKER ŞEHİT, 6 YARALI  
Suriye\'nin İdlib kentindeki Şeyh İsa bölgesinde TSK\'nın gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil yaralandı.
Astana Görüşmeleri kapsamında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde, ateşkesin tesisi, gözetim ve devamını sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartların temin edilmesi amacıyla dün Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Şeyh İsa bölgesinde 6 numaralı gözlem noktasının tesisine başlanıldı. Gözlem noktası inşasının sürdüğü bölgeye terör örgütleri tarafından roket ve havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 5 asker ile 1 sivil ise yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklamasında saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi:
\"İdlib\'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"
 

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