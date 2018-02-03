Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (3)

GENELKURMAY: 2 SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenen roket, sınır hattındaki Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine isabet etti. Saldırıda kulede bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisde yapılan tüm müdahaleye karşın 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerden 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'nca yapılan açıklamada ayrıca Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Herekatı sırasında yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildiridi. Açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1 kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"