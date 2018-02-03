'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Eser PAZARBAŞI-Burak EMEK-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 15\'inci güne girilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olarak açıklandı.

Zeytin Dalı Harekâtı\'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin\'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda askerin açtığı cephelerden biri de Afrin\'e bağlı Bülbül beldesi oldu. Burseya Dağı\'nın alınmasından sonra harekâtın ağırlık noktası olan Darmık Dağı\'nın güneyinde yer alan Bülbül beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG\'nin karargâh olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Türk askeri, duvardaki \'sözde\' Kürdistan haritalı saat ve örgüt flamaları ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'a ait resimleri indiriyor. Karargâhta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.

897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı\'nda yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı. Açıklamada şöyle dendi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.\'

ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN VATANDAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine dün yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli\'nin ardından hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi (68) için Atike Hanım Camii\'nde düzenlenen törene, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Şanverdi\'nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Şanverdi\'nin cenazesi Oğulpınar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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