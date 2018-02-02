T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (4)

ASKER EŞİ KADIN GAZETECİDEN, GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU Gaziantep'te yerel gazete sahibi olan Mezine Sırakaya, muvazzaf asker olan eşinin görev yaptığı Kilis'te, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

02 Şubat 2018 19:11

ASKER EŞİ KADIN GAZETECİDEN, GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU
Gaziantep\'te yerel gazete sahibi olan Mezine Sırakaya, muvazzaf asker olan eşinin görev yaptığı Kilis\'te, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu. Sırakaya, Kilis\'e gelip Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için hazırladığı dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. Silah altına alınmak istediğini söyleyen Mezine Sırakaya, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin her hâlükârda yabancı düşmanlar bir şekilde tehdit unsuru oluşturuyor. Türk ordusu da Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele için girmiş bulunmakta. Ancak terör örgütlerini destekleyen herkes şunu bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni bölemeyecekler. Bu millet öyle bir millet ki şanlı ordusuna destek olan ve gerektiğinde cepheye giderek, savaşarak, milleti ve vatanı koruyacaktır. Milli ruh hepimizde mevcut\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ASKER EŞİ KADIN GAZETECİDEN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU GaziantepMezine SırakayaKilisDalı HarekâtıSırakaya KilisZeytin Dalı HarekâtıSilahCumhuriyeti DevletiTürkAfrinDalı Harekâtı PKK PYDDEAŞAncakBuMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24