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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü gün; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790'a çıktı (3)

ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NA DOMBRALI DESTEK Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi

01 Şubat 2018 21:01

ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA DOMBRALI DESTEK
Suriye\'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisi binasının duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.
BURSEYA DAĞI\'NDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen duruyor.

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