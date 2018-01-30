'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (8)

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BURSEYA DAĞI ÇEVRESİNDEKİ SİVİLLERE YARDIM İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Burseya Dağı çevresindeki sivillere, kömür ve gıda yardımı yapıldı

30 Ocak 2018 17:32

BURSEYA DAĞI ÇEVRESİNDEKİ SİVİLLERE YARDIM
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Burseya Dağı çevresindeki sivillere, kömür ve gıda yardımı yapıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı\'nca, \'Dışarıda üşüyen milyonlar var\' projesi kapsamında Burseya Dağı eteklerindeki Yazıbağ köyü ile Azez’de bulunan 230 aileye kömür, 150 aileye ise gıda kolisi dağıtıldı. Kilis İHH Basın Sorumlusu Ali İmran Durman, zor koşullarda yaşayan Arap, Türkmen ve Kürt halkına yardım ulaştırdıklarını belirterek, \"Yapılan harekattan sonra Burseya Dağı’nın çevresindeki köylere daha rahat bir şekilde yardım ulaştırmaya başladık. \'Fırat Kalkanı Bölgesi’nde olduğu gibi burada da huzurun geldiği bölgelerde yardıma muhtaç herkese ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

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