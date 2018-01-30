'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Can EROK-Kasım NARCI-Faruk KAHRAMAN-Eser PAZARBAŞI-Güven USTA-Burak EMEK/KİLİS-HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 11\'inci gününde çatışmalar devam ediyor. Hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı\'nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 9\'uncu gününde ele geçirilen kritik öneme sahip Burseya Dağı\'ndaki mayın ile bomba arama ve temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Teröristlerin beton kuleler, tüneller ve çevresindeki sığınak ile mevzilere döşediği bubi tuzaklarına yönelik arama ve temizleme çalışması sürdürülen bölgede bulunan patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha ediliyor. Afrin\'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı\'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyun Tepesi\'ne çevrildi. Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı\'nca, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"



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