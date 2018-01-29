'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (2)

GAZİLER AFRİN\'E GİTMEK İSTEDİ

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun Temsilciliği\'ne üye 70 gönüllü gazi, ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dalı ile askerlik şubesine gelerek, askere gönüllü gitmek için dilekçe verdi. Derneğin İskenderun temsilcisi Neşet Turhan, Suriye\'deki operasyona katılmak için geldiklerini belirterek, \"Bizler bu vatanımız ve milletimizin değerleri uğruna ölümü göze almış, tarihimizden aldığımız güçlü gaziler olarak milletimize savaş açan bu hainlerin karşısında onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılma talebimiz olduğunu, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu, devlet ve milletimizin yurt savunmasında her zaman gönüllü asker olduğumuzu bildirerek, kayıtlarımızın yapılarak askere alınmamızı istiyoruz. Tüm gaziler askerlik şubesine gelerek dilekçelerimizi veriyoruz\" dedi.

Gazilerin dilekçelerini Askerlik Şube Başkanı Albay Mustafa Ferhat Bakçibaşı teslim alarak gerekli işlemleri yapacağını söyleyip, teşekkür etti.

ALEVİ DEDELERİ DUA ETTİ

Hatay\'ın Defne ilçesinde Şeyh Nasrettin Eskiocak önderliğinde bir araya gelen Alevi dedeleri, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla sonuçlanması için Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti. Dua sonunda açıklama yapan Alevi dedesi Nasrettin Eskiocak, \"İlimiz sınırının hemen yanı başında terör örgütlerinin oluşmasını ve konuşlanmasını önlemek, ülkemiz ve ilimizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin Afrin\'de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı\'na desteğimizi göstermek, ordumuz ve askerlerimize dua etmek maksadıyla toplanmış bulunmaktayız. Bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti\'nin, başta ulusal güvenliği olmak üzere ilimizi ve ülkemizi tehdit eden unsurlara karşı, \'Zeytin Dalı Operasyonu\' adıyla başlatılan Afrin operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörü şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz\" dedi.



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)



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