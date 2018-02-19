'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1 ay geride kaldı (2)

CİNDERES\'TEKİ HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Cinderes bölgesinde belirlenen terör örgütü hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından karadan hedef alındı. Topçu birlikleri, teröristlerin barınma, sığınma ve kontrol alanları ile mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Bombalanarak, imha edilen hedeflerden yükselen dumanlar, Reyhanlı\'dan da görüldü.

TEMİZLENEN KÖYLER GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sabah saatlerinde, çatışmaların ardından ele geçirilen Afrin\'in Şerran beldesine bağlı İkidam, Mersav ve Şiltah köyleri görüntülendi. Teröristlerden arındırılan köylerde, patlayıcı arama ve imha çalışmaları sürdürülüyor.



Akın ÇELİKTAŞ- Emrah GÜL- İbrahim MAŞE- Mehmet YİRUN/KİLİS, HATAY, (DHA)



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