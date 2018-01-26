T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdiler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyesi şehit aileleri ve gaziler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Manisa'da askerlik şubesine giderek dilekçe verdi

26 Ocak 2018 15:55

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyesi şehit aileleri ve gaziler, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Manisa\'da askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Şehit babası İsmet Alakuş, tek oğlunu şehit verdiğini belirterek, \"Ben de vatanımız için göreve hazırım\" dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla askerlik şubesine gidip dilekçe verdi. Şube önünde dilekçelerini imzalayan vakıf üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Nihat Yaşacan, \"Bugün TSK\'nın Afrin\'e yapmış olduğu operasyona destek için buradayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği sağlamak ve istikrar için bu harekâtı sonuna kadar destekliyoruz. Biz de zamanında ülkemiz için şehit verdik ve gazi olduk. \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu harekâtlarda biz de varız\' diyoruz. Bugün de dilekçelerimizi veriyor ve görev için hazır olduğumuzu söylüyoruz\" dedi. Kıbrıs\'ta gözlerini kaybeden Gazi Mehmet Konteş de Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olduğunu belirterek, dilekçesini vereceğini söyledi.
Dilekçe verenlerin arasında bulunan şehit babası İsmet Alakuş ise \"Tek bir oğlum vardı, bu vatan için şehit verdim. Ben de yaşlı olmama rağmen çağrılırsam bu operasyona gitmeye hazırım. Vatanım için her şeye hazırım\" diye konuştu.
Açıklamaların ardından şehit aileleri ve gaziler şubeye girerek dilekçelerini verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA TÜRKİYE GazilerAileleri Vakfı ManisaZeytin Dalı HarekâtıManisaAlakuşTürkiye GazilerTürk Silahlı KuvvetleriSuriye AfrinBaşkanı Nihat YaşacanTSK AfrinBizSilahlı KuvvetleriBugünKıbrısGazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24