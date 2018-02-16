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'Zeytin Dalı Harekatı'na bir TIR dolusu zeytinle destek

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Afrin’deki Türk askerine bir TIR dolusu zeytin gönderdi

16 Şubat 2018 19:15

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Afrin’deki Türk askerine bir TIR dolusu zeytin gönderdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"32 bin ortağımız ve 8 kooperatifimizle birlikte dualarımız ve bütün kalbimizle şanlı ordumuzun yanındayız\" dedi.
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Marmarabirlik, bölgeye 200\'er gramlık 71 bin paket zeytin gönderdi. Üzerinde \'Zeytin toplayan eller Mehmetçik için semada. Dualarımızla gönlümüzle Mehmetçik\'in yanındayız\' yazılı afiş bulunan TIR, Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve çalışanları tarafından Afrin’e uğurlandı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisi için Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na 32 bin zeytin üreticisi ortağın aileleriyle birlikte dualarıyla destek verdiğini söyledi. “Vatan toprağını koruyan Mehmetçiğe bu toprağın mahsulü helal olsun” diyen Asa, kahraman Mehmetçiğin kumanyasına zeytin göndermekten gurur duyduklarını söyledi.
EN BÜYÜK ZAFERLER, BİRLİK VE BERABERLİK 
Başkan Asa, tarih boyunca en büyük zaferlerin birlik beraberlik duygusuyla kazanıldığını belirterek, \"Bugün de geçmişte olduğu gibi birbirimize sarılarak, birlik olarak terörü ve teröre destek veren emperyalist güçleri bozguna uğratacağız. Bölgede huzur ve istikrar sağlandıkça terör örgütleri hain emellerini gerçekleştiremeyecek, emperyalist güçlerin kirli tezgahları hezimete uğrayacaktır. Gücünü bu topraklardan, rızkını birlik beraberlikten alan bir üretici kuruluşu olarak dileğimiz, kahraman askerlerimizin zafer kazanarak vatana sağ salim dönmeleridir. Askerimizin ayağına taş değmesin diye şanlı Türk ordusu için zeytin toplayan eller semada, yürekler teyakkuzdadır. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun\" diye konuştu.

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