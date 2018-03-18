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Zeytin Dalı Harekâtı | ÖSO, Afrin'e girdi, havaya ateş açarak kutlama yaptı; binalara Türk bayrağı asıldı

Sık sık silah ve patlama sesi duyulan kent merkezinde kontrol sağlandı

18 Mart 2018 11:42

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı, bugün (18 Mart 2018) 58'inci gününe girdi. Bu sabah saatlerinde ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi. Resmi binalara, Türk bayrağı asıldığı aktarıldı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Afrin'de artık Türk bayrağının dalgalandığını vurgulayarak "Türkiye'ye yönelik terör dalgası bir asır sonra, Çanakkale saldırısının hortlatılma çabasından başka bir şey değildir", "Yine toprakları kanlarımızla yoğuruyoruz" ifadelerini kullandı. 

Doğan Haber Ajansı (DHA) abonelerine servis ettiği haberde ÖSO güçlerinin kentte havaya ateş açarak kutlama yaptığını aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada da, bölgede mayın arama çalışmalarının sürdüğünü belirtildi. 

Özel kuvvetler operasyon başlatmıştı

TSK'ya bağlı özel kuvvetler dün (17 Mart 2018) Afrin ilçe merkezine yönelik olarak operasyon başlatmıştı. TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" denmişti. 

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