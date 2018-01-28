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'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (2)

BURSEYA DAĞI, BOMBALANIYOR Kilis'in karşı tarafında bulunan Afrin'in kırsal kesimlerindeki terör mevzileri ve kuleler, karadan topçu atışları ve çok namlulu roketlerle bombalandı

28 Ocak 2018 17:20

BURSEYA DAĞI, BOMBALANIYOR
Kilis\'in karşı tarafında bulunan Afrin\'in kırsal kesimlerindeki terör mevzileri ve kuleler, karadan topçu atışları ve çok namlulu roketlerle bombalandı. Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı\'ndaki mevziler ise havadan hedef alındı. Türk savaş uçakları tarafından belirlenen mevzilere bomba yağdırıldı. Çatışmaların olduğu bölgedeki top sesleri, Kilis sınırından da duyuldu. Bazı bölgelerden de dumanların yükseldiği görüldü.
TANKLAR, ALİ BEKKİ KÖYÜNE GİRDİ
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında kalan ve dün ele geçirilen Cinderesi bölgesine açılan kapı olan Ali Bekki köyüne de Türk tankları girdi. Köydeki derin beton mevziler, yerle bir edildi. Yerel kaynaklar, kaçan teröristlerin halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını, Türk askerine karşı direnmek için ikna etmeye çalıştığını ancak destek bulamadığını söyledi. Çatışmalarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, birçoğunun da yerel halkan destek alamayınca kaçtığı belirtildi. Köylüler, terör örgütü içinde de çözülmeler olduğunu ileri sürdü.
HASSA\'DAN SEVKİYAT SÜRÜYOR
Öte yandan Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüsler, terör hedeflerini aralıklarla vururken, sınır birliklerine takviye tanklar sevk edildi. Sabah saatlerinde başlayan aralıklı top atışları, Hassa ilçe merkezinden duyulurken, vurulan hedeflerden dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sınır birliklerine takviye tanklar da gönderildi. 

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