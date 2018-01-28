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Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor

Hasan KIRMIZITAŞ-Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA-Burak EMEK- Erh

28 Ocak 2018 13:54

Hasan KIRMIZITAŞ-Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA-Burak EMEK- Erhan TEKTEN-Ahmet KORKMAZ/ KİLİS-HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, 9\'uncu gününe girdi. Yağmur ve sisin kalkmasıyla taarruza geçen TSK, Kilis sınırından terör mevzilerini vurdu. TSK\'dan yapılan açıklamada, 9 günde 484 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda şehit sayısı da 5\'e yükseldi.
TSK\'nın 20 Ocak\'ta saat 17.00\'de 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor. Aşırı yağış ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyen operasyon, havanın düzelmesiyle hız kazandı. Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapıldı. Kilis\'in karşısındaki terör örgütü mevzileri sınıra konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis\'te kent merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşı\'yla, Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı\'ndan Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, Kilis\'e uğurlandı. Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.
484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
9\'uncu gününe giren operasyonla ilgili son gelişmeler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Şehit sayısını 5\'e yükseldiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
\"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.\"

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