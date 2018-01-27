'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (4)

1 ASKER, TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'na karşı, sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir piyade er, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından birliğinden alınan ve ismi açıklanmayan er, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

550 KİLOMETREDEN SINIRDAKİ ASKERE TOKAT ÇÖREĞİ

Tokat\'ta yaşayan 7 genç, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere, yöresel yiyecekler getirmek amacıyla dün gece yola çıktı. 550 kilometre yol kat ederek sabah saatlerinde Hatay\'a ulaşan gençler daha sonra bölgede görev yapan askerlerin bulunduğu noktaya gitti. Burada askerlere yanlarında getirdikleri Tokat çöreği, Tokat Zile pekmezi ve meyve suyu ikramında bulunan gençler, Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi, dua etti.

6 KURBAN KESTİLER

Hatay\'ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde de vatandaşlar, Afrin\'de PKK/PYD ve DEAŞ\'lı teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçikler için 6 küçükbaş hayvanı kurban olarak bağışladı. Yolağzı Mahallesi Muhtarı Ragıp Yelatan\'ın çağrısı üzerine mahalle sakinleri tarafından bağışlanan kurbanlar, bugün edilen duaların ardından konvoyla Hassa\'daki birliklere götürüldü.



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