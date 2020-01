'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi

Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Erhan TEKTEN/ KİLİS-HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, 8\'inci gününe girdi. TSK\'dan yapılan açıklamada, 7 günde 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK, harekâtta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, 30 Mehmetçiğin ve 24 ÖSO mensubunun yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Zeytin Dalı Harekâtı 8\'inci gününe girerken, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay\'ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 \'Sikorsky\' ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin\'den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı\'ndaki son gelişmeler açıklandı. 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada şu bilgiler verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât, icra edilen hava harekâtı ile koordineli olarak kara ateş destek vasıtaları ile de desteklenmektedir. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Genelkurmay Başkanlığı, aynı açıklama kapsamında yine Suriye\'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında da şu gelişmeleri bildirdi:

\"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"



