'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (8)

3 ASIRLIK CAMİDE CUMA NAMAZI KILINAMADI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1682 yılında inşa edilen tarihi Çalık Camisi\'nde 336 yıl aradan sonra restorasyon çalışmaları dışında ilk kez bugün cuma namazı kılınamadı. Akşamı namaz sonrası kubbesine isabet eden roketin patlamasıyla hasar gören Hurufat Defterleri\'ndeki kayıtlara göre, 1682 yılında \'Çalık Hacı Ali\' lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa tarafından yaptırılan ve o günden bugüne ibadet edilen cami, onarılana kadar ibadete kapatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restore edilen camiye cuma namazı kılmaya gelenler, Türk bayraklarıyla donatılan caminin kapısının kilitli olduğunu görünce üzüntülerini dile getirdi. Anadolu\'nun önemli kültür mirasları arasında yer alan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce onarılarak kısa sürede ibadete açılması planlanıyor. Caminin avlusundaki, Çalık Ağa ile eşine ait mezarların saldırıda hasar görmediği belirlendi.

Cemaatten Ali Polat, caminin namaz kılınamaz halde olmasına üzüldüğünü belirterek, \"Çok eski bir cami. Buraya namaz kılmak için geldik, maalesef namaz kılınamaz durumda gördük. Çok üzgünüz. Tabii devletimiz buna misliyle karşılık verdi. Bu çevredeki vatandaşlar bu tarihi camiye çok duyarlılar\" dedi.

Mehmet Durguner ise \"35 yıldır yurt dışında çalışıyordum, 4 yıl oldu döndüm. Geçen cuma buraya geldim, bu harekât başladı. Buraya camiye bakmaya geldik, ne durumda olduğuna. Üzgünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz\" diye konuştu.

Aşıt Mahallesi Muhtarı Zeki Kırşanlıoğlu da caminin bir an önce onarılarak yeniden ibadete açılmasını beklediklerini kaydetti.

KIRILAN CAMLARI TARSUS BELEDİYESİ YAPTIRACAK

Mersin\'in Tarsus İlçe Belediyesi; Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerle zarar gören araçların camlarının onarımını üstlendi. Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek, Zabıta Müdürü Ramazan Gözener, belediyenin anlaşma yaptığı cam firmasının Genel Müdürü Ayhan Serinrüzgar, Müdür Yardımcısı İlhan Öztürk, Reyhanlı\'da Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve Emniyet Müdürü Nadir Örten\'i de ziyaret etti. Birlik içinde zorlu süreci atlatacaklarını belirten Başkan Vekili Şimşek, \"Camları kırılan araçlarla ilgili Tarsus\'ta bulunan bir cam firması yetkilileriyle birlikte geldik. Araçların kırılan camların tespitini yaptık. En kısa sürede bu camların değiştirileceğini taahhüt etti\" dedi. Firmanın Genel Müdürü Serinrüzgar, hasarları en kısa sürede karşılayacaklarını söyledi.

REYHANLI\'YA ROKET DÜŞTÜ

Hatay\'ın Reynahlı\'nın ilçesinin Mustafa Kemal Mahalllesi\'ndeki semt pazarına, saat 14.30 sıralarında Afrin bölgesindeki PKK/YPG\'li teröristlerce atılan roket düştü. Çatıyı parçalayan roket, semt pazarının tam ortasına düştü. Semt pazarının kapalı olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)



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