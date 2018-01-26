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'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (6)

'ASKERLERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR' Hatay Valiliği, sınırdaki askerlerin her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet tarafından karşılandığını belirterek, askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür etti

26 Ocak 2018 17:16

\'ASKERLERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR\'
Hatay Valiliği, sınırdaki askerlerin her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet tarafından karşılandığını belirterek, askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür etti. Hatay Valiliği\'nden yapılan duyuruda, şöyle denildi:
\"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek fedakârlıkları sayesinde planlanan hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu süreçte ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve onlara hediyeler ulaştırmak istemektedirler. Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz.\"

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