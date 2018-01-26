'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (4)

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: 14 KAYIP VAR; 3\'Ü BİZİM ASKERİMİZ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 3 Türk askerinin kayıp olduğunu söyledi. Demircan, \"Yaralılarımızı ziyaret ettik, morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye\'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11\'i burada. Bu yaralılardan 82\'si taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede. Bunlardan 3\'ü bizim askerimiz, 11\'i ÖSO mensubu. Türkiye\'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek, yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır\" dedi.