'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mücahit YOLCU- Can EROK- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Erhan TEKTEN- Hasan DÖNMEZ- Onur Can BULAT/ HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 7\'nci gününe girdi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerine uçaklar da gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı. TSK, operasyonda bugüne kadar 343 teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı\'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu\'nun Harekat Merkezi\'ni ziyaret ettiği Hatay ve Kilis\'te gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetin ziyareti sırasında Reyhanlı hava sahasında uçak ATAK helikopterlerinin de herhangi bir saldırıya karşı önleme görevi yaptığı ortaya çıktı. Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden de Hatay ve Kilis\'e asker sevk edildi. Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Afrin\'e doğru ilerleyen birliklere ikmal desteği verildi. Harekâtın 7\'inci gününde Burseya Dağı\'nın kontrolünü büyük ölçüde sağlayan ve yeni hedef olarak Kilis ve Hatay\'a roket atışı yapılan Bafelyum Tepesi\'ne doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri yoğun yağış, sis ve çamur yüzünden adım adım harekat ediyor.

343 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin kırsalında bubi tuzakları, mayın ve ateş baskısına karşın sıfırı zayiatla \'7 kıyıbaşı\' oluşturarak Harp literatürüne giren TSK\'dan son durumla ilgili bir açıklama yapıldı. TSK\'dan yapılan açıklama şu bilgiler verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

MEHMETÇİĞE 1 TIR DOLUSU ELMA VE CEVİZ GİTTİ

Öte yandan Adana\'nın Pozantı ilçesindeki şehit olan polis memuru Erhan Konuk\'un babası Fehmi Konuk ile birçok vatandaş, bahçelerinden topladıkları kasa kasa elma ve cevizleri Afrin\'e çıkarma yapan Türk askerine gönderdi. Bir TIR dolusu elma ve ceviz, düzenlenen törenle Hatay\'a gönderildi. Ayrıca Pozantı\'daki Hatay Su A.Ş. de 4 TIR dolusu su gönderdi. Pozantı Kaymakamı Taner Tengir, yardımların bugün Reyhanlı sınırına ulaşmasını beklediklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI